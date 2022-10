Wels-Coach zeigt großes Herz bei Problemkindern

Dass der Sozialpädagoge mit Herausforderungen umzugehen weiß, beweist er tagtäglich in seinem Beruf, in dem er derzeit zwei spannende und zugleich zutiefst herzzereißend Fußballprojekte führt. Eines davon handelt von Kindern mit Autismus, die ganz normal bei Fußballspiele integriert werden. „Da kann’s passieren, dass ein autistisches Kind zehn Minuten mitten am Platz steht und nichts macht oder sich einfach hinsetzt. Die anderen Kinder lernen das zu akzeptieren und sehen es als vollwertiges Teammitglied an. In solchen Momenten geht mir so richtig das Herz auf“, strahlt der 48-Jährige. „Diese Kinder haben das erste Mal das richtige Gefühl von Zusammengehörigkeit und lachen teilweise herzhaft, die Mütter sind uns unendlich dankbar!“