Blackout-Alarm: Heer rüstet sich für den Notfall

Im Zuge der Budgetplanungen für die kommenden vier Jahre sind entsprechende Vorkehrungen aus militärischer Sicht auf Schiene. Zur Vorbereitung auf den Ernstfall soll die Kaserne in Bruckneudorf zu einer sogenannten Sicherheitsinsel ausgebaut werden. Diese Standorte fungieren für die Bevölkerung in der Not als Rettungsanker.