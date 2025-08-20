Unterpullendorf: Großer Ärger wegen Kirtagsabsage

In Unterpullendorf wird es am Wochenende keinen Kirtag geben, obwohl sich viele im Ort schon darauf gefreut hatten. Das beliebte Gassenfest fand in den vergangenen Jahren unter der Leitung des Betreibers des Restaurant-Cafés Mlikarnica, Robert Petronczki, statt. Der postete jüngst via Facebook: „Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass es dieses Jahr kein Kirtagsprogramm geben wird.“ Und weiter schrieb er: „Vor allem weil, es nicht an uns liegt, wir müssen uns beugen und das tut weh.“ Die Schuld liege bei der Gemeinde und mehrerer anonymer Anzeigen im Vorfeld. Er befürchte, dass ihm das Fest mittendrin abgedreht würde, und dass immense Kosten entstünden.