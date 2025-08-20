Startschuss für ein Rennen in eine bessere Zukunft

Stephan Neuberger aus Hirm im Bezirk Mattersburg ist Energie- und Umweltmanager und setzt sich auch privat für ein nachhaltiges Leben ein. Vergangene Weihnachten kam dem 35-jährigen zweifachen Familienvater beim Joggen der Satz in den Sinn: „Wir bringen Bewegung in den Klimaschutz!“ Er ließ Neuberger nicht mehr los und führte dazu, dass dieser gleich ein ganzes Projekt auf die Beine zu stellen begann. Am 11. Oktober veranstaltet Neuberger mit seiner Frau Theresa, einer aus Oberösterreich stammenden IT-Expertin, in der Hauptallee im Wiener Prater nämlich Österreichs ersten Benefiz-Klimaschutzlauf – den „Vienna Climate Run“.

Jeder Kilometer bringt Geld

„Das Besondere ist, dass jeder, egal ob jung oder alt, mitmachen kann. Sportliche Höchstleistungen sind nicht vonnöten, es geht um Gemeinschaft zur Rettung unseres Planeten“, erklärt der visionäre Burgenländer. Aber wer profitiert nun konkret, und vor allem, wie? „Jede Strecke ist 1,5 Kilometer lang. Mit jeder gelaufenen Runde sichert man 1,5 Quadratmeter Wald rund um das UNESCO-Weltnaturerbe Dürrenstein-Lassingtal – und das für mindestens 80 Jahre. Je mehr Runden innerhalb von 150 Minuten zurückgelegt werden, umso besser für den Erhalt dieses wertvollen Ökosystems.“