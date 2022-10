Nachtschwärmer saß in Post-Paketbox in der Falle

Zu einem skurril anmutenden Einsatz ist die Feuerwehr Mödling am Freitag in den frühen Morgenstunden ausgerückt. Ein Mann war in der niederösterreichischen Bezirksstadt in eine leere Paketbox der Post gestiegen und darin eingeschlossen worden. Die Person wurde von den Helfern rasch gerettet und blieb unverletzt.