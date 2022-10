Österreich ist Europameister im Schneepflugfahren

Eine Europameisterschaft der etwas anderen Art fand diese Woche in der Feuerwehrschule in Tulln in Niederösterreich statt: die European Snowplough Championship. Mit dabei waren neun europäische Länder, darunter neben Österreich auch Ungarn, Deutschland, Slowenien, Frankreich, Polen Slowakei, Tschechien und Lettland. Von den besten zwölf Fahrern holte letztlich Asfinag-Mitarbeiter Manuel Luger aus der Autobahnmeisterei Ybbs den Europameistertitel.