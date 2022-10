Die „Ex“ als große Hürde für den Neo-Trainer

Altenmarkt glaubt an Überraschung



Dranbleiben will auch Eugendorf: Just in Altenmarkt, das im Derby gegen Schwarzach den ersten Saisonsieg feierte, soll nun Wiedergutmachung gelingen - auch ohne den gesperrten Abwehrboss Ramspacher. Für den Letzten spricht: „Gegen die starken Gegner sind wir meistens gut drauf“, weiß Sektionsleiter Peter Mauch. Freilich kommt heute (19.30) die beste Liga-Offensive. Auch für andere geht’s um Bestätigung: Hallwang will nach Ende der Durststrecke gegen Thalgau wie auch Straßwalchen gegen Neumarkt mit Neo-Coach Pocev punkten.