Seilbahner wollen trotz Krisen in Skisaison feiern

Ganz so opulent feiern nicht alle: Die Schmitten setzt am dritten Dezember-Wochenende auf Konzerte auf den Hütten – unter anderem mit Chris Steger. Im Gasteinertal steht kein Opening-Event an. Ob das Sound and Snow stattfindet, steht noch nicht fest, so Vorstand Franz Schafflinger – kürzlich wurde das Helene Fischer-Konzert nachgeholt. „Durch die Unsicherheiten, die da ist, wollen wir bewusst vorsichtig sein.“