Blauer Misstrauensantrag gegen Karner gescheitert

Grüner Beistand für schwarzen Innenminister

Ein Bekenntnis zur Koalition kam vom grünen Abgeordneten Georg Bürstmayr: Karner stehe zwar für eine Haltung, die sich in vielem von der der Grünen unterscheidet, aber die Regierung sei sich einig, dass es keine Pushbacks von Flüchtlingen an der Grenze geben darf, also „Menschen nicht über Grenzen geprügelt werden als wären sie ein Stück Vieh“. Die FPÖ forderte - im Rahmen eines Maßnahmenpakets - hingegen genau dies, auch in einem Entschließungsantrag, den alle anderen Parteien ablehnten.