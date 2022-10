Vor Gipfel mit Putin wurde Tischtennis gespielt

Erdogan nimmt in Astana am Gipfel der Konferenz für Zusammenarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) teil. Am Donnerstag gab es zu Mittag ein Treffen mit Wladimir Putin. Insgesamt werden zum Gipfel in Astana laut der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi elf Staats- und Regierungschefs erwartet.