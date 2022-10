Das Land möchte, dass mehr Ukrainer arbeiten gehen

Neun von zehn in Oberösterreich gemeldeten ukrainischen Vertriebenen beziehen laut Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer Grundversorgung – in Summe 6531 Personen. Zu viel, findet der ÖVP-Politiker, der alles daran setzen will, „gut ausgebildete und leistungswillige Ukrainerinnen und Ukrainer für den Arbeitsmarkt zu gewinnen“.