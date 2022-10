Mario Andrettis Countach in Salzburg unterm Hammer

Gut einen Monat später ließ sich ein Lamborghini-Mechaniker bei einer Überstellung zu einem kleinen Wettrennen mit einer Viper hinreißen, das für beide beinahe im Heck eines Lastwagens endete. Doch am Lambo zeugte nur eine kleine Schramme am rechten Lufteinlass vom wohl letzten Arbeitstag des Mitarbeiters. Auch das Autogramm von Mario Andretti am Heckflügel hat das kleine Malheur unbeschadet überstanden. Anschließend ging er an den aktuellen Besitzer in Österreich, der den Klassiker nun mit 7408 Kilometern (und mittlerweile einer europäischen Stoßstange) verkauft. Schätzwert: 320.000 bis 420.000 Euro.