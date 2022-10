ÖBB-Bahnhöfe Stams und Silz werden modernisiert

Ein größeres Update wird an den beiden Bahnhöfen vorgenommen. Wie die ÖBB mitteilen, werden die Haltestellen in Stams und Silz mit elektronischen Stellwerken versehen. „Damit werden die Züge künftig von der ÖBB-Betriebsführungszentrale in Innsbruck ferngesteuert“, heißt es in einer Aussendung. Parallel dazu werden die Signalanlage, Kabelwege und sicherheitstechnischen Anlagen erneuert.