Sieben E-Bikes aus Garage in Kitzbühel gestohlen

In der Nacht auf Sonntag schlugen bislang unbekannte Täter in einer Gemeinschaftsgarage mehrerer Wohnhäuser in Kitzbühel zu. Dabei hatten sie es vor allem auf Fahrräder abgesehen. Sieben E-Bikes, ein Mountainbike und einen Katalysator fehlten am nächsten Tag. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.