Immer mehr Diebstähle: E-Bikes als begehrte Beute

St. Ulrich am Pillersee im Tiroler Unterland: In der Nacht auf Sonntag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Garage und erbeuteten ein E-Bike. Der Schaden: mehrere Tausend Euro. Ähnliche Coups gab es am Wochenende auch im Ötztal in Umhausen und Sölden. Die Liste der Coups würde sich weiter fortsetzen lassen …