D: Bahn-Sabotage wohl politisch motivierte Tat

Der Staatsschutz in Bochum geht im Fall der Bahn-Sabotage in Deutschland am Wochenende von einer „politisch motivierten Tat“ aus. „Wir haben eine größere Ermittlungsgruppe beim Staatsschutz gebildet, die mit Hochdruck daran arbeitet, die Hintergründe der Tat zu klären“, so ein Polizeisprecher am Montagmorgen.