Bahnchaos in Deutschland: Es war Sabotage-Akt

Eine heftige Störung hat den Fernverkehr der Bahn in Norddeutschland am Samstagvormittag komplett zum Erliegen gebracht. Auch der Regionalverkehr musste in weiten Teilen eingestellt werden. Mittlerweile konnte das Problem zwar behoben werden, es wird jedoch noch mit weiteren Beeinträchtigungen im Laufe des Tages gerechnet, so ein Bahnsprecher. Mittlerweile geht man davon aus, dass es sich um einen Sabotage-Akt gehandelt hat.