WWF fordert 25 Maßnahmen von neuer Landesregierung

Wolf und Co. im Fokus

Nach der Rückkehr der großen Beutegreifer in Tirol, wie etwa dem Wolf oder Bär, fordert der WWF ein professionelles Management. Man solle dabei das europäische Recht einhalten. „Zentral dafür ist eine Herdenschutz-Offensive inklusive ausreichender Förderungen für die Landwirtschaft. Ebenfalls notwendig ist ein Zentrum für die Ausbildung von Hirtinnen und Hirten sowie für die Zucht von Herdenschutzhunden“, so die Umweltorganisation.