Thema Wolf: Land Tirol pocht auf Gleichbehandlung

Mit einer Entscheidung des EuGH ist in der Regel in etwa eineinhalb Jahren zu rechnen. „Bis dahin werden wir weiterhin alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen und nichts unversucht lassen, um die Almwirtschaft zu erhalten und die Tierhalter bestmöglich zu unterstützen“, so Geisler weiter. Eine Anpassung betreffe den Gleichheitsgrundsatz. Vom strengen Schutzregime der FFH-Richtlinie ausgenommen sind Wölfe in Estland, Lettland, Litauen, Polen, der Slowakei, Bulgarien sowie in Teilen Finnlands, Griechenlands und Spaniens.