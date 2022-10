Neuinfektionszahl auch am Wahlsonntag fünfstellig

Am Samstag großteils Auffrischungsimpfungen

Was den Impffortschritt in der heimischen Bevölkerung anbelangt: Am Samstag wurden 9453 Impfungen durchgeführt, davon waren 8378 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). 5.264.929 Menschen und somit 58,3 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft. Insgesamt haben bisher 833.205 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.