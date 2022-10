Ultimative Herausforderung für die WSG Tirol

Lang, lang ist’s her. Am 25. April 1970, das war noch zu Nationalliga-Zeiten, gewann zum letzten Mal eine Wattener Mannschaft gegen Sturm Graz. Seitdem die WSG Tirol 2019 in die Bundesliga aufgestiegen ist, gab es in acht Spielen zwei Unentschieden und sonst nur Niederlagen. Auch am Sonntag wird es für die Wattener wieder ganz schwer.