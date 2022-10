US-Polizei schießt auf Burger essenden Teenager

In den USA ist es erneut zu einem unfassbaren Fall von Polizeigewalt gekommen: In San Antonio im US-Bundesstaat Texas hat ein Beamter auf einen 17-Jährigen geschossen, der gerade in seinem Auto einen Burger aß. Der Jugendliche war offenbar Opfer einer verhängnisvollen Verwechslung - er wurde in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert.