Protest nach tödlichem Polizeischuss in den USA

In den USA hat erneut ein tödlicher Polizeieinsatz gegen einen jungen Schwarzen für Empörung gesorgt. Wie berichtet, hatte ein weißer Polizist am 4. April dem 26-jährigen Patrick Lyoya bei einer Auseinandersetzung auf dem Boden von hinten in den Kopf geschossen. Vorausgegangen war eine aus dem Ruder gelaufene Verkehrskontrolle.