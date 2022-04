USA: Brutaler Polizeieinsatz endet mit Kopfschuss

Einmal mehr sorgt ein tödlicher Polizeieinsatz in den USA für Aufregung, bei dem ein Afroamerikaner gewaltsam ums Leben kam. Die Polizei in Grand Rapids im Bundesstaat Michigan veröffentlichte am Mittwoch mehrere Videos von dem Einsatz, der sich am 4. April ereignet hatte und schließlich mit einem Kopfschuss endete.