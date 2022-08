USA: Keine Anklage nach tödlichen Polizeischüssen

Die Vorwürfe gegen die weißen Beamten Garret Rolfe und Devin Brosnan würden nun fallengelassen. Rolfe hatte Rayshard Brooks am 12. Juni 2020 in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) in den Rücken geschossen, als sich dieser der Festnahme entziehen wollte. Der Afroamerikaner war damals angetrunken am Steuer seines Autos eingeschlafen und blockierte die Einfahrt zu einem Schnellrestaurant.