US-Polizei tötete unbewaffneten Afroamerikaner

Der Tod eines Afroamerikaners durch Schüsse der Polizei heizt die Debatte um Rassismus in der Exekutive in den USA erneut an. Es wurden Bodycam-Aufnahmen des Einsatzes veröffentlicht, die zeigen, wie Jayland Walker von einem Kugelhagel getroffen wird, als er vor einer Verkehrskontrolle flüchtete. Die Obduktion habe laut Polizei ergeben, dass die Leiche des 25-Jährigen 60 Schusswunden aufwies. Er war unbewaffnet, als er starb.