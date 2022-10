Warum die Ländle-Stadien so heißen, wie sie heißen

Geschichtsträchtig ist die Anlage in Bürs mit dem Namen Uf dr Schesa. Der größte Murbruch, den es je in Europa gab, ist der Ursprung des Gebietes in Bürs, auf dem die Anlage angesiedelt ist. Durch den Murbruch entstand in Bürserberg das Schesatobel, die Ausläufer der Muren reichten bis nach Bürs.