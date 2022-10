Kinderbetreuung: Bedarf in den Orten wächst

Ausbau in Neudörfl

In Neudörfl erfolgte im September der Spatenstich für eine dreigruppige Kinderkrippe. „Viele Eltern müssen nach einem Jahr wieder arbeiten gehen. Wir als Gemeinde bieten deshalb diese familienergänzenden Einrichtungen an. Montag bis Freitag von 6.30 bis 17 Uhr, fast den ganzen Sommer durchgehend und natürlich gratis“, erklärt Bürgermeister Dieter Posch.