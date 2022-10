Frauenmangel bei Tech-Start-ups ist „hausgemacht“

Der geringe Anteil von weiblichen Führungskräften in der IT-Start-up-Branche ist laut einer aktuellen Studie mit Beteiligung der Wirtschaftsuniversität Wien „hausgemacht“, kann also nicht durch Faktoren wie Bildung, Erfahrung oder Qualität von weiblich geführten Start-ups erklärt werden. Vielmehr verstärke ein bestehendes Geschlechterungleichgewicht sich selbst, da Investoren sich an prototypischen Gründerteams orientieren würden, so die Studie.