Schlendern, Schauen, Probieren auf der Herbstmesse

Bundeswettbewerb im Hochbau vor Publikum

Um mehr geht es in einem Zelt im Außenbereich: Beim Bundeswettbewerb der Hochbauer matcht sich der Nachwuchs von Österreichs Bauunternehmen. Dass dies im Rahmen der Herbstmesse passiert und jeder den jungen Talenten bei der Arbeit an ihren Werkstücken über die Schulter schauen kann, stört Alexander Sonnweber, der für Tirol ins Rennen geht, nicht. „Ich finde es eh super. Dann sehen die Leute, was wir da machen und wie das abläuft“, freut sich der 19-Jährige, als er in der Mittagspause aus dem Zelt tritt.