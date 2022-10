„E-Autos werden Klimawende nicht alleine schaffen“

Österreich soll bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden, Tirol will ab 2050 energieautonom sein. Um das erklärte Ziel zu erreichen, muss vor allem der CO₂-Ausstoß reduziert werden – insbesondere im Verkehrssektor. „Rund 30 Prozent der heimischen CO₂-Emissionen gehen auf das Konto des Verkehrs“, betonte Alexander Gutmann, Obmann der Fachgruppe Energiehandel in der Tiroler Wirtschaftskammer, im Vorfeld der „Igler Mobilitätsgespräche“, die am Mittwochabend erstmals stattfanden.