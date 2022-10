Klare Mehrheit für politischen „Miteinander“-Kurs

ÖVP-Parteimanager Bernhard Ebner will die anderen Parteien daher vom Frühstart in den Wahlkampf zurückpfeifen und meint: „Diese Zahlen verdeutlichen meinen Appell an alle Parteien, vor allem aber an die Parteien in der Landesregierung keinen Wahlkampffrühstart hinzulegen - sondern Arbeit und Zusammenarbeit im restlichen Jahr ins Zentrum zu stellen. Die ständigen An- und Untergriffe führen nicht dazu, dass man einer anderen Partei schadet. Man schadet dem gesamten politischen System und verliert insgesamt in den Augen der Bevölkerung an Vertrauen“. Ob Ebner damit auch Gehör findet, wird sich weisen.