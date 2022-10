Regierung zieht Pflegestipendium vor

Rauch: „Treten dem akuten Mangel entgegen“

Ausgeweitet wird auch der Ausbildungszuschuss: Rückwirkend ab September erhalten 5500 Schülerinnen und Schüler in Sozialbetreuungsberufen für ihre gesamte Ausbildungszeit 600 Euro im Monat. Die Regelung gilt für Gesundheits- und Krankenpflegeschulen sowie Fachhochschulen. Bisher wurden Auszubildende in Sozialbetreuungsberufen nur für die Dauer eines Ausbildungsjahres gefördert. „Davon profitieren nun auch alle Erstauszubildenden in den Sozialbetreuungsberufen für die gesamte Dauer ihrer Ausbildung. Mit diesen Maßnahmen treten wir dem akuten Mangel an Pflegekräften entgegen“, so Rauch.