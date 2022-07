Pflege-Schulversuche werden ab 2023 zur Regelform

Seit 2020 laufen Schulversuche an mehreren Standorten. „Die bereits laufenden Schulversuchsstandorte werden ins Regelschulwesen nahtlos übergehen“, so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einer Aussendung. „Zudem werden weitere, neue Standorte geprüft, um in Zukunft noch mehr Personal im Bereich der Pflege ausbilden zu können.“