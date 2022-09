„Die Arbeit in der Pflege macht psychisch kaputt“

An die „Krone“ wandte sie die Pflegerin, die mittlerweile in einem anderen Bereich arbeitet, wegen der lebensbedrohlichen Missstände im Senecura-Altersheim in Salzburg-Lehen, die die Volksanwaltschaft bei einem Besuch im April feststellte. Wie berichtet wurden bei Bewohnern faulende Wunden, Mangelernährung und generell schlechte Pflegestandards entdeckt. Auch nach wie vor gebe es Probleme, wie eine Mitarbeiterin der „Krone“ berichtete.