Wie sollen Friedensverhandlungen aussehen?

Denn auch wenn es wohlfeil klingt, „neutrale Gespräche mit beiden Seiten“ zu fordern: So einfach ist es nicht. Der Glaube, dass jemand zu Putin fährt, der ihm den Kopf wäscht und der russische Präsident dann ernsthaft Frieden zustimmt, ist eher der Kategorie „Wunschtraum“ zuzuordnen - vielleicht sogar der Kategorie „Naivität“. In jedem Fall zeugt das von einem sehr einfachen Weltenverständnis. So funktioniert das nicht!