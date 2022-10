„Sterne des Südens“ werden präsentiert

Kolonie an Künstlern

Das Südburgenland mit seinem ganz besonderen Flair und in all seiner Vielfalt ist seit den 1960er-Jahren Zufluchts- und Sehnsuchtsort für zahlreiche Kunstschaffende. Rund um einzelne Persönlichkeiten und das Künstlerdorf Neumarkt an der Raab, also die Pioniere der Region, entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte eine beachtliche Künstlerkolonie.