Trio betrog Bankkunden um vier Millionen Euro

Die Täter hätten so Einblick in die Kontodaten, darunter die Höhe des Guthabens sowie die Kontaktdaten, bekommen, teilte das BKA weiter mit. Anschließend hätten sie mithilfe dieser Daten die Opfer kontaktiert und sich gegenüber diesen als Bankmitarbeiter ausgegeben, um an weitere TANs zu gelangen und mittels dieser Geld von den Konten „abzuziehen“.