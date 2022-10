Hoch „Timeo“ bringt endlich den Altweibersommer

Doch nun kommt Hoffnung in Form des Hochdruckgebiets „Timeo“. „Es bringt den Altweibersommer nach Österreich – die Temperaturen steigen ab Mitte der Woche auf bis zu 24 Grad“, sagt Nikolas Zimmermann, Meteorologe von UBIMET. „Der andauernde Tiefdruckeinfluss wird beendet“, bestätigt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „Timeo“ wird sich am Montag von Belgien über Deutschland bis Österreich ausbreiten und spätestens ab Dienstag für trockenes, warmes Herbstwetter sorgen. „Am Montag besteht in Oberösterreich aber noch die Gefahr von einzelnen Niederschlägen – vor allem im Salzkammergut. Gegen Abend klart es aber dann auf, und es wird trocken“, so der Experte. Es kann vorerst noch zu Wind kommen, der aber ebenfalls am Abend abflauen sollte.