Räuber entriss am Welser Bahnhof Opfer Brieftasche

Der 36-Jähriger aus Pasching war am Samstag gegen 0.45 Uhr am Bahnhofvorplatz (Höhe Bahnhofstraße 31) in Wels unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Täter angesprochen und nach Bargeld gefragt wurde. Als der 36-Jährige seine Geldtasche herausnahm, schlug ihm der Täter plötzlich auf die Hand. Daraufhin fiel die Geldtasche zu Boden, der Unbekannte schnappte diese und lief davon.