Erste Kreuzung, wo Biker bei Rot abbiegen dürfen

Am Freitag wurden bereits die Tafel an der Ampel der Kreuzung Landstraße / Bürgerstraße montiert. Denn ab heute, Samstag, tritt die 33. StVO-Novelle in Kraft. Neben dem gesetzlichen Überholabstand von mindestens 1,5 Metern im Ortsgebiet ist die wichtigste Neuerung darin das Rechtsabbiegen bei Rot, das den Radfahrern an dafür geeigneten Kreuzungen künftig erlaubt sein soll. Bereits Anfang Juli hatte VP-Stadtvize und Mobilitätsreferent Martin Hajart über den Nutzen der österreichweit ersten Kreuzung, an der Radfahrer bei Rot rechts abbiegen können, aufgeklärt: „Zum einen kann sich dadurch der Verkehr flüssiger gestalten, und zum anderen wird das Radfahren in der Stadt durch diese neuen Freiheiten noch attraktiver.“