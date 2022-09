„Heuchlerisch“: Instagram sperrt Pornhub dauerhaft

„Wir verlangen eine Erklärung und Anleitung, warum unsere Konten ständig gelöscht werden und warum Inhalte, für deren Erstellung wir Geld ausgeben, um mit unserem Publikum in Kontakt zu treten, entfernt werden, auch wenn wir nicht gegen die Regeln von Instagram verstoßen“, heißt es in dem unter anderem an Meta-CEO Mark Zuckerberg und Instagram-Chef Adam Mosseri adressierten Schreiben, das neben Pornhub von zahlreichen Organisationen in der Porno-Industrie und bekannten Darstellerinnen unterzeichnet wurde.