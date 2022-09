Wie Facebook russischer Propaganda den Stecker zog

Dass man Social-Media-Postings zum russischen Invasionsversuch der Ukraine mit einer gewissen Skepsis betrachten sollte, ist seit Beginn des Krieges am 24. Februar bekannt. Das wahre Ausmaß der russischen Desinformationskampagnen im Internet wird aber oft unterschätzt. Der Facebook- und Instagram-Betreiber Meta zeigt nun in einem kürzlich veröffentlichten Report, wie intensiv Putins Propaganda-Truppen im Internet um die Meinungshoheit in Europa kämpfen.