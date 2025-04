Slate bringt coolen Pick-up unter 20.000 Dollar!

Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 150 kW/204 PS starken Elektromotor an der Hinterachse, der eine Beschleunigung auf 100 km/h in etwas über acht Sekunden ermöglichen soll. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Slate mit rund 145 km/h an. Zwei Batterievarianten mit Kapazitäten von 53 kWh und 84 kWh ermöglichen Reichweiten von etwa 240 beziehungsweise 400 Kilometern. Die Schnellladefunktion erlaubt ein Laden von 20 auf 80 Prozent in rund 30 Minuten.