Feuerdrama in Wohnheim: Pensionistin verstorben

Frau in Spezialklinik verstorben

Am Freitagnachmittag gab die Tiroler Polizei bekannt, dass die Frau dort am Donnerstag aufgrund der beim Brand erlittenen Verletzungen verstorben ist. „Aufgrund der durchgeführten polizeilichen Ermittlungen und der Gesamtumstände kann bei dem Brand von einem Unfallgeschehen ausgegangen werden“, so die Ermittler abschließend.