„Wir werden in diesem Winter nicht frieren müssen“

Die Gasspeicher in der EU sind derzeit zu 86 Prozent gefüllt. In Österreich seien es 75 Prozent, sagte der Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Österreich, Martin Selmayr. Er zeigte sich überzeugt davon, dass „wir, wenn wir solidarisch und sparsam sind, in diesem Winter nicht frieren müssen.“