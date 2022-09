Bedarf nach Flüssiggas in Europa steigt

Mehr Pipeline-Gas nur begrenzt möglich

Zusätzliches Pipeline-Gas könne nur in begrenztem Umfang von Norwegen, Aserbaidschan und Algerien bezogen werden. Die Lücke der russischen Gaslieferungen müsse daher mithilfe von LNG-Importen gefüllt werden. „Dabei könnten LNG-Lieferungen aus den USA die größte Rolle auf dem europäischen Markt übernehmen“, hieß es. In allen untersuchten Szenarien steigen die Importe der USA im Vergleich zu 2021 deutlich an. Sollte zwischen Russland und der EU kein Gas mehr gehandelt werden, geht die Studie für 2030 von einem USA-Anteil von 39 Prozent an den Gesamtimporten aus.