So geht es weiter, wenn Kinder Straftaten begehen

Ein neun Monate alter Bub fiel in Wien von einem Balkon und starb. Sein elfjähriger Bruder wird verdächtigt, in die Tragödie involviert zu sein. Eine Schlagzeile, die uns zuletzt schwer schockierte. Doch wie geht es in Österreich mit unmündigen Straftätern weiter? Mit Kindern und Jugendlichen, die zu Dieben, Einbrechern und sogar Mördern werden. Was erwartet sie, was ihre Familie? Und wie geht es den Beamten, die mit betroffenen Kids zu tun haben? Die „Krone“ hat nachgefragt.