Lehrling ignorierte Verbot, Chef muss nun zahlen

Wie weit muss man junge Mitarbeiter schützen und ab wann wirkt dies überschießend? In einer Tiroler Tischlerei startete ein Lehrling verbotenerweise eine Maschine, verletzte sich schwer und räumte sogar sein Verschulden ein. Das bewahrt den Chef aber nicht vor einer Geldstrafe.
Der Schutz von Lehrlingen ist gesetzlich umfassend – dieser Fall wirft die Frage nach den vernünftigen und praktikablen Grenzen auf.
Ein Jugendlicher im ersten Ausbildungsjahr war im Furnierraum einer Tischlerei alleine mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Als er Holzreste beseitigen wollte, schaltete er die Absaugung einer Furniersäge ein – ohne zu wissen, dass damit auch ein rotierender Fräser aktiviert wird. Seine rechte Hand wurde erfasst, zwei Finger schwer verletzt. Eine Operation und ein langer Krankenstand folgten.
Lehrling räumte sein Verschulden ein
Der Chef argumentierte, der Lehrling habe gegen klare – auch schriftliche – Anweisungen verstoßen. „Mir war klar, dass ich keine Maschine alleine bedienen darf“, sagte der Lehrling selbst aus. Dennoch setzte es für den Geschäftsführer eine Geldstrafe von 1660 Euro, er erhob Einspruch beim Landesverwaltungsgericht.
Es gab keine Einrichtung oder Maßnahme, die ihn an der unbefugten Inbetriebnahme hinderte.
Die Richterin beim Landesverwaltungsgericht
Dort war man der Auffassung: Wichtig sei nicht nur ein Verbot, sondern ob es dem Lehrling objektiv möglich war, eine gefährliche Maschine einzuschalten. Genau das sei hier der Fall. „Es gab keine Einrichtung oder Maßnahme, die ihn an der unbefugten Inbetriebnahme hinderte.“
Schwer wog bei den Ermittlungen, dass die Furniersäge aus den 1980er-Jahren stammte und keine CE-Kennzeichnung aufwies.
„Unterweisungsdefizit“ gerichtlich festgestellt
Zudem stellte das Gericht ein „Unterweisungsdefizit“ fest. Der Lehrling selbst schilderte, er habe lediglich die Absaugung einschalten wollen, von der mitlaufenden Fräse habe er nichts gewusst. Die Richterin dazu: „Gerade das zeigt, dass eine strukturierte Gefahrenunterweisung fehlte.“
Zur Geldstrafe kommen Kosten für Beschwerdeverfahren
Das Urteil macht deutlich: Auch eigenmächtiges Fehlverhalten von Arbeitnehmern entlastet den Arbeitgeber nicht. Gerade für solche Fälle müsse ein wirksames Kontroll- und Sicherungssystem bestehen – etwa durch Sperrschalter oder gesonderte Beaufsichtigung. Ob das im Alltag einer Tischlerei praktikabel ist? Die verhängte Geldstrafe von 1660 Euro wurde bestätigt, hinzu kommen 332 Euro Kosten für die Beschwerde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.