Lehrling ignorierte Verbot, Chef muss nun zahlen

Zur Geldstrafe kommen Kosten für Beschwerdeverfahren

Das Urteil macht deutlich: Auch eigenmächtiges Fehlverhalten von Arbeitnehmern entlastet den Arbeitgeber nicht. Gerade für solche Fälle müsse ein wirksames Kontroll- und Sicherungssystem bestehen – etwa durch Sperrschalter oder gesonderte Beaufsichtigung. Ob das im Alltag einer Tischlerei praktikabel ist? Die verhängte Geldstrafe von 1660 Euro wurde bestätigt, hinzu kommen 332 Euro Kosten für die Beschwerde.