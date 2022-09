Katastrophen-Alarm am Handy: Start im Frühjahr

Neben dem Sirenenalarm soll schon bald eine automatische Nachricht aufs Smartphone vor Katastrophenfällen warnen. Nach einer vierwöchigen Frist ist nun die Begutachtung für die Verordnung zum „Public Warning System“ abgeschlossen. Jetzt können die Telekommunikationsunternehmen in die Umsetzungsphase gehen. „Unser Ziel ist es, im ersten Quartal 2023 in den operativen Betrieb zu gehen“, kündigte Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) an.